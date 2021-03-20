الحداد يبحث مع الوفد الكوردي قانون الموازنة والمادة 11 المتعلقة بحصة أقليم كوردستان

شفق نيوز/ بحث نائب رئيس مجلس النواب العراقي بشير خليل الحداد، اليوم السبت، مع الوفد الكوردي الذي يترأسه نائب رئيس الحكومة قوباد طالباني حصة اقليم كوردستان في قانون الموازنة الاتحادية.

وذكر بيان المكتب الإعلامي لنائب رئيس مجلس النواب العراقي وورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه "خلال اللقاء الذي حضره رئيس اللجنة القانونية وعدد من السيدات والسادة النواب عن الكتل الكوردستانية ورئيس ممثلية حكومة أقليم كوردستان، جرى بحث ومناقشة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 وتفاصيل المادة 11 من القانون المتعلقة بحصة أقليم كوردستان والإجراءات التشريعية في حال التصويت على مشروع القانون".