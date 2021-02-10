الحداد: هناك تقارب كبير بين بغداد وأربيل لحسم الملفات الخلافية

شفق نيوز/ أكد نائب رئيس مجلس النواب بشير الحداد، يوم الأربعاء، أن المفاوضات بين الوفد الكوردي واللجنة المالية النيابية إيجابية ومستمرة للوصول إلى حلول للملفات الخلافية، مشدداً على ضرورة تجنب اللجوء لمبدأ الأغلبية والأقلية في تحديد الاستحقاقات.

وقال الحداد في تصريح تابعته وكالة شفق نيوز، إن الاجتماع الذي عقد بين ديوان الرقابة المالية الاتحادي وديوان الرقابة المالية في إقليم كوردستان كانت إيجابية، مضيفاً أن الحوارات مستمرة للوصول إلى رؤية مشتركة في سبيل إيجاد الحلول من خلال الاحتكام إلى الدستور لحل المشاكل بين جميع الأطراف.

وأشار إلى أن المباحثات بين الوفد المفاوض لحكومة إقليم كوردستان مع اللجنة المالية النيابية اتسمت بالشفافية والجدية لحل الخلافات، مؤكداً أن هناك تقارب بين بغداد وأربيل بشأن القضايا والملفات العالقة بين الطرفين وبالأخص قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 الذي يعتبر من أهم القوانين لأنها تمس حياة المواطنين في عموم محافظات العراق.

وتابع الحداد بأن هناك تقارب بين بغداد وأربيل بشأن القضايا الخلافية بين الجانبين، وتحديد الالتزامات والاتفاقيات النفطية وتهيئة الأرضية والأجواء المناسبة لاستمرار التفاهمات وتغليب المصلحة الوطنية العليا، مع الحفاظ على التوافقات والشراكة الوطنية وتجاوز سياسة فرض الارادات.

وأكد الحداد على ضرورة عدم اللجوء إلى حسم الخلافات على أساس مبدأ الأغلبية والأقلية، مشيراً إلى ضرورة تثبيت الاستحقاقات الدستورية للمكونات الرئيسة وإنصاف الجميع وإبعاد قانون الموازنة وفصله عن الخلافات السياسية.