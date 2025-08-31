الحجيمي يكشف لشفق نيوز فحوى رسالة نقلها من بغداد إلى دمشق

شفق نيوز- دمشق

كشف القائم بالأعمال العراقي في سوريا، ياسين الحجيمي، مساء اليوم الأحد، عن فحوى رسالة نقلها من وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، تضمنت تأكيد بغداد على أهمية تعزيز التعاون بين العراق وسوريا في مختلف المجالات.

وقال الحجيمي لمراسلة وكالة شفق نيوز، إنه ووزير الخارجية السوري أسعد الشيباني بحثا "بعمق" التحديات الأمنية التي يمثلها مخيم الهول ومراكز الاحتجاز في شمال شرق سوريا.

وحذر من أن "بقاء المخيم على الحدود العراقية يشكل قنبلة موقوتة تتطلب معالجة عاجلة عبر إعادة تأهيل اللاجئين ودمجهم في الحياة الاجتماعية".

وأشار الحجيمي إلى أن "سوريا بدأت فعلياً بإعادة بعض العوائل، فيما اتخذت دولاً أخرى خطوات مماثلة، ما يستوجب تعاوناً دولياً وأممياً برعاية الأمم المتحدة لضمان إعادة رعايا الدول إلى أوطانهم وتفريغ هذا المعسكر بشكل نهائي".

وأشار إلى أن وزير الخارجية السوري عبّر عن استعداد بلاده "لإنهاء هذا الملف بشكل كامل"، إلى جانب تطوير العلاقات الثنائية وتقديم التسهيلات والخدمات للجالية العراقية المقيمة في سوريا.

وأضاف القائم بالأعمال أن العراق يعتزم تنظيم مؤتمر دولي في نيويورك، على هامش أعمال الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة أواخر شهر أيلول/ سبتمبر المقبل، لبحث ملف المخيمات وتعزيز التعاون الدولي في هذا الصدد.

يأتي ذلك بعد زيارة سريعة أجراها رئيس جهاز المخابرات العراقي حميد الشطري، يوم الخميس الماضي 28 آب/ أغسطس الجاري، إلى العاصمة السورية دمشق، والتقى هناك الرئيس السوري أحمد الشرع، وبحثا ملفات عدة.

وقالت مصادر مطلعة، لوكالة شفق نيوز، إن "رئيس جهاز المخابرات العراقي حميد الشطري، التقى الرئيس السوري أحمد الشرع في دمشق، وناقشا مواضيع أمن الحدود ومكافحة الإرهاب وأوضاع الجالية العراقية في سوريا".

وأضافت أن "رئيس جهاز المخابرات والرئيس السوري يتفقان على زيادة التعاون الأمني لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".

وأكدت أن "زيارة رئيس جهاز المخابرات إلى دمشق جاءت بتوجيه من رئيس الوزراء".