الحجرف يؤكد دعم دول الخليج لاستقرار العراق

شفق نيوز/ أكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف، يوم الاثنين، دعم دول الخليج لاستقرار وسيادة العراق، وحرصه على توثيق العلاقات مع بغداد، في حين أشار إلى أنه ناقش في بغداد موضوع الربط الكهربائي الخليجي.

وقال الحجرف في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية فؤاد حسين في بغداد، "ندعم أمن واستقرار وسيادة العراق".

وتابع أن "مجلس التعاون حريص على توثيق العلاقات مع العراق"، في حين أشار إلى أن "الربط الكهربائي الخليجي أحد أهم الملفات التي تمت مناقشتها مع العراق".

وكان الحجرف وصل، صباح اليوم الاثنين إلى العاصمة بغداد في زيارة من المقرر أن يلتقي خلالها عدداً من المسؤولين العراقيين لبحث الأوضاع السياسية والأمنية في العراق والمنطقة.