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الحبس لناشط بدعوى تشهير ضد محافظ صلاح الدين

Category: سیاسة

Date: 2022-03-23T08:24:54+0000
الحبس لناشط بدعوى تشهير ضد محافظ صلاح الدين

شفق نيوز/ أفاد مصدر قضائي، يوم الأربعاء، بصدور حكم بالحبس على الناشط السياسي يزيد الحسون بعد إدانته بالتشهير برئيس الحكومة المحلية لمحافظة صلاح الدين عمار الجبر.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن القضاء حكم على الحسون بالسجن لمدة 3 أشهر على خلفية دعوى تشهير تقدم بها ضده الجبر.

وسبق ان اعتقلت القوات الامنية في العام 2019 الحسون عندما دعا للتظاهر في المحافظة، ولوح بنشره ملفات فساد تدين دوائر حكومة صلاح الدين المحلية.

ويعتبر يزيد الحسون من أبرز الناشطين المدنيين والسياسيين في صلاح الدين عُرف عنه مناؤته للحكومة الاتحادية بشكل عام والحكومة المحلية في محافظته بشكل خاص ودائما ما يتحدث عن ملفات تتعلق بالفساد المالي والإداري عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام العراقية.

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