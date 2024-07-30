الحبس لمدة سنة بحق محافظ الانبار السابق على فرحان

شفق نيوز/ قضت محكمة عراقية بحبس محافظ الانبار السابق علي فرحان الدليمي بسبب تعيين مستشارين خلافا للضوابط.

وذكر بيان للمركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية في الكرخ اصدرت حكماً بالحبس البسيط لمدة سنة واحدة بحق محافظ الانبار السابق عن جريمة تعيين ثلاثة وثمانين مستشارا في ديوان محافظة الانبار خلافاً للقانون.

وذكر البيان أن المحكمة أصدرت حكمها "وفقا لأحكام المادة 331 من قانون العقوبات المرقم 111 لسنة 1969 المعدل".