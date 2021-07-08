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الحبس الشديد بحق مسؤولين مصرفيين عراقيين وإلزامهم برد أكثر من 13 ملياراً مختلسة

Category: سیاسة

Date: 2021-07-08T10:07:11+0000
الحبس الشديد بحق مسؤولين مصرفيين عراقيين وإلزامهم برد أكثر من 13 ملياراً مختلسة

شفق نيوز/ افاد مصدر قضائي يوم الخميس بصدور حكم بالحبس الشديد ثلاث سنوات بحق مسؤولين بمصرف الرافدين، وإلزامهم برد أكثر من 13 مليار دينار عراقي تم اختلاسها.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه نتيجة لتحقيقات لجنة مكافحة الفساد قررت محكمة جنايات الكرخ /لمكافحة الفساد الحكم على المتهمين بهاء عبد الحسين عبد الهادي والمتهمة افراح محمد عبد علي مدير عام مصرف الرافدين والمتهمة ولاء عبد الجواد حسين مسؤولة البطاقات الذكية في مصرف الرافدين بالحبس الشديد لمدة ثلاث سنوات استناداً للمادة 316 بدلالة مواد الاشتراك 47 و48 و49 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل.

وأشار المصدر إلى إلزام المحكوم عليهم اعلاه برد المبلغ المختلس والبالغ 13173696096 (ثلاثة عشر مليار ومائة وثلاثة وسبعين مليونا وستمائة وستة و تسعين الف دينار عراقي).

وتابع المصدر أنه تقرر اشعار الهيئة القضائية اكمل التحقيق عن الضرر الناتج من الاستحواذ على أرباح مصرف الرافدين نتيجة المساهمة مع شركة كي كارد للمدة من العام 2013 لغاية 2019.

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