الحافظ: تركنا إدارة الدوائر في كركوك للمكون التركماني لحين التحاقهم بالمجلس

شفق نيوز/ أعلن رئيس مجلس محافظة كركوك محمد ابراهيم الحافظ، يوم الأحد، ترك مناصب إدارة الدوائر الحكومية في المحافظة الى المكون التركماني ضمن استحقاقهم الانتخابي لحين التحاق ممثليهم بالدوام الرسمي في المجلس.

وقال الحافظ في مؤتمر صحفي مشترك عقده اليوم مع رئيس الحكومة المحلية ريبوار طه، إنه باشر بأداء مهام عمله بعد انتخابه رئيسا للمجلس.

وأضاف أنه تم خلال ورقة الاتفاق السياسي ضمان مشاركة جميع الأطراف والمكونات في كركوك في الحكومة المحلية، مردفا بالقول: اليوم تركنا المناصب وادراة الدوائر في كركوك الى المكون التركماني لحين الالتحاق بجلسات المجلس.

من جهته قال محافظ كركوك خلال المؤتمر، إن الهدف الذي نسعى اليه هو تحقيق التعايش السلمي في كركوك، مؤكدا أنه "سنعمل على تقديم الخدمات لكل مناطق كركوك من بينها الاقضية والنواحي ودون تمييز، والفريق الحكومي هو مكمل للمجلس والعكس صحيح.