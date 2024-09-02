الحاصود يطلق مبادرة لإنهاء الخصام السياسي وحل أزمة نينوى

شفق نيوز/ أطلق رئيس مجلس محافظة نينوى، أحمد الحاصود، يوم الاثنين، مبادرة جديدة لإنهاء الأزمة السياسية التي تشهدها المحافظة منذ أكثر من شهرين.

وقال الحاصود، لوكالة شفق نيوز، إن "المبادرة تتضمن دعوة جميع القوى السياسية في نينوى للجلوس إلى طاولة حوار وإنهاء الأزمة السياسية التي تشهدها المحافظة".

وأشار إلى أن "الخلافات لن تصب في مصلحة نينوى ولا في مصلحة مجلس المحافظة، وعلى القوى السياسية العمل على إنهاء هذه الخلافات فوراً لأجل صب الاهتمام على إعمار وخدمة المحافظة".

وفي وقت سابق، كشف النائب عن نينوى محمد العبد ربه، عن وجود بوادر انفراجة لأزمة الصراعات السياسية في مجلس محافظة نينوى، وعقد اجتماع قريب لقادة الكتل في بغداد.

وذكر العبد ربه، للوكالة، أن "هناك مساعٍ لحلحلة الأوضاع والصراعات داخل أروقة مجلس محافظة نينوى بين الكتل السياسية والمتمثلة بنينوى المستقبل والموحدة والحزب الديمقراطي الكوردستاني".

ويشهد مجلس محافظة نينوى مقاطعة كتلتي نينوى الموحدة والديمقراطي الكوردستاني منذ قرابة الشهرين، على خلفية تصويت المجلس على تعيين واستبدال مسؤولي الوحدات الإدارية في جلسة حضرها أعضاء كتلة نينوى المستقبل بمفردهم، وهو ما اعتبره الأعضاء الرافضين تفرداً بالقرارات والمناصب في المحافظة.