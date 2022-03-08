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الجيل الجديد يتعهد بسحب مرشحه لرئاسة الجمهورية ودعم مرشحي الديمقراطي والاتحاد وفق شرط

Category: سیاسة

Date: 2022-03-08T14:40:52+0000
الجيل الجديد يتعهد بسحب مرشحه لرئاسة الجمهورية ودعم مرشحي الديمقراطي والاتحاد وفق شرط

شفق نيوز/ تعهدت كتلة الجيل الجديد، يوم الثلاثاء، بسحب مرشحها لمنصب رئاسة الجمهورية ودعم مرشحي الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستانيين وفق شرط وحيد.

وقال النائب عن الكتلة اوميد محمد لوكالة شفق نيوز، إن "حراك الجيل الجديد وتحالف من أجل الشعب يمتلك مرشحاً لمنصب رئيس الجمهورية هو ريبوار اورحمن"، لافتا إلى ان "الأخير هو ضمن المرشحين المنافسين على منصب رئيس الجمهورية".

وأضاف ان "حركة الجيل الجديد ليس لديها اي مفاوضات مع الكتل السياسية"، مشيرا إلى أن "الحراك قدم مشروع إصلاح للحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكوردستانيين".

وتابع محمد، ان "اي مرشح من الحزبين يتبنى نقاط المشروع الإصلاحي وهي اغلبها تخص المواطن العراقي في الإقليم وسط وجنوب العراق، فإننا كحراك سوف نسحب مرشحنا من المنافسة وندعم مرشحهم".

وكان مجلس النواب العراقي قرر اول امس الأحد، فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية لمرة واحدة فقط وعدم تجديدها.

وصوّت مجلس النواب السبت على فتح باب الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية بعد ان قضت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية بالعراق) بعدم دستورية إعادة رئاسة المجلس فتح باب الترشيح مرة ثانية بعد الاخفاق في التصويت على هذا المنصب في المرة الأولى.

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