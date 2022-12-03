الجيل الجديد "ترفض" قانون حرية التعبير وتحشد "المثقفين" ضده

شفق نيوز/ أعلنت رئيسة كتلة الجيل الجديد سروة عبد الواحد، اليوم السبت، رفض النواب المستقلين في البرلمان قانون حرية التعبير عن الرأي، فيما دعت الإعلاميين ومنظمات المجتمع المدني للوقوف مع المعارضين لعدم إقراره برلمانيا.

وقالت رئيسة كتلة الجيل الجديد النيابية سروة عبد الواحد لوكالة شفق نيوز، "نرفض قراءة وتصويت البرلمان على قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي"، مشددة أن "هذا القانون مرفوض من قبلنا، ونحن لا نحتاج إلى تشريعه على اعتبار ان حرية التعبير عن الرأي مكفولة في الدستور العراقي".

وأضافت عبد الواحد أن "القانون يركز على فرض عقوبات وغرامات مالية والسجن بحق المخالفين، ومن يريد الاحتجاج والتظاهر عليه أن يأخذ الأذن من السلطة الحكومية".

وتابعت رئيس كتلة الجيل الجديد أن "النواب المستقلين يرفضون التصويت على القانون، الا ان الكتل والاحزاب السياسية تريد إقرار القانون وتمريره داخل مجلس النواب".

ودعت عبد الواحد الصحفيين والإعلاميين والمثقفين ومنظمات المجتمع المدني الى "الوقوف معنا لرفض التصويت على القانون".

وأنهى مجلس مجلس النواب الذي عقد جلسته هذا اليوم، القراءة الأولى لمشروع قانون حرية التعبير عن الرأي والاجتماع والتظاهر السلمي، المعد من قبل لجنة حقوق الإنسان النيابية.

وتخشى أوساط مثقفة من أن هذه القوانين وقوانين أخرى مشابهة، قد "تكبّل" الحريات المدنية التي وضعت في الدستور ومنها حرية التعبير عن الرأي خصوصا بعد الأزمات والتجاذبات السياسية، وإمكانية وضع الناشطين والمدونين والإعلاميين رهن الملاحقات بسبب الانتقادات او طرح ارائهم.