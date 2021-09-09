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الجيش العراقي: اتخذنا الاحتياطات كافة لتأمين يوم الاقتراع

Category: سیاسة

Date: 2021-09-09T12:29:03+0000
الجيش العراقي: اتخذنا الاحتياطات كافة لتأمين يوم الاقتراع

شفق نيوز/ أكد رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول ركن، عبد الأمير يار الله، يوم الخميس، أن اللجنة الأمنية العليا للانتخابات، اتخذت جميع الاحتياطات لتأمين وحماية المراكز الانتخابية وصناديق الاقتراع.

وقال يار الله لوكالة شفق نيوز، ان "اللجنة يترأسها نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبد الأمير الشمري، وستستفيد من موارد وزارتي الداخلية والدفاع وجهاز مكافحة الإرهاب والأجهزة الأمنية الأخرى كافة، لغرض النجاح بتأمين الانتخابات".

وشدد على ان "العملية الانتخابية هي مفصل اساسي ومنعطف بتاريخ العراق خصوصا في الوقت الحاضر".

وأضاف رئيس اركان الجيش "نحن جاهزون لتأمين وحماية صناديق الاقتراع في يوم الانتخابات، الى جانب حماية المراكز الانتخابية كافة ومنع تدخل اي جهة بعملية الاقتراع".

وكانت الحكومة العراقية قد شكلت في وقت سابق اللجنة الأمنية العليا للانتخابات لتتولى الإشراف على تأمين وحماية العملية الانتخابية، وقد زارت اللجنة عدة محافظات للاطلاع على الاستعدادات التي اتخذت قيادات العمليات والشرطة بشأن حماية المراكز الانتخابية وتأمين نقل صناديق الاقتراع.

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