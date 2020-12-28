الجنرال بارزاني: دور أمريكا غير واضح في بغداد

شفق نيوز/ رأى الجنرال روان ادريس بارزاني، الذي يقود الفرقة العسكرية الأولى في القوات الخاصة بإقليم كوردستان، أن ما يجري في بغداد لا يؤثر على أربيل فقط بل على عواصم المنطقة أيضاً، منوهاً إلى غموض الدور الأمريكي في بغداد.

جاء ذلك في مقابلة مع موقع "فوكس انترفيوار" ترجمتها وكالة شفق نيوز.

وأشار بارزاني إلى تداعيات الوضع الحالي في بغداد على المنطقة عموماً، قائلا "إن ما يجري في بغداد لا يمثل عبئاً على أربيل فقط، وإنما على غالبية العواصم المحيطة بالعراق".

وعبر عن أمله بأن "تتوصل حكومة بغداد إلى حل تسوية مع (مطالب) الشعب العراقي، وأن يتم التعامل مع الفساد الذي أنهك البلد".

وقال روان بارزاني إن "المناخ السياسي والعسكري في العراق غير مستقر، ودور الولايات المتحدة ليس واضحاً".

وأكد الجنرال بارزاني على "استعداد اقليم كوردستان لحماية أمنه الداخلي والخارجي في حال وقعت حرب جديدة في المنطقة".

ورأى أن "الولايات المتحدة وغيرها من الدول المتطورة، تدعم حلفاءها بتكنولوجيا الأسلحة المتطورة، في حين تعتمد القدرات القتالية على القوات المحلية".

وأضاف بارزاني أن "الدعم العسكري من القوى العظمى مسألة مهمة لا ننكرها، لكنها ليست الأساس في تحقيق النصر على الأرض".

ولعب الجنرال بارزاني دوراً بارزاً في قيادة عمليات عسكرية ضد تظيم داعش وإلحاق الهزيمة به، وأشرف بنفسه على خطوط الجبهة في الحرب مع داعش والتي امتدت اكثر من 100 كيلومتر من سد الموصل الى سنجار.