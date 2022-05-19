البرلمان يقيل محافظ صلاح الدين والجميلي يؤدي اليمن الدستورية بديلا لمشعان الجبوري

شفق نيوز/ افتتح رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، أعـمـال الجلسـة رقم (٨) للدورة الانتخابية الخامسة السنة التشريعية الاولى الفصـل التشريعي الأول.

وانعقدت الجلسة بعد اكتمال النصاب القانوني لها بحضور ٢٦٦ نائباً، وفقا للدائرة الإعلامية للمجلس.

وصوّت مجلس النواب خلال الجلسة على اقالة محافظ صلاح الدين عمار جبر الجبوري بالاغلبية المطلقة.

وشهدت الجلسة أيضا تأدية مقدام محمد عبيد علي الجميلي اليمين الدستورية بديلاً عن مشعان الجبوري.

أصدرت محكمة التمييز الاتحادية، يوم الأربعاء، حكماً بصحة عضوية مرشح الانتخابات "مقدام محمد عبيد علي الجميلي" في مجلس النواب العراقي بديلا لمشعان الجبوري.

وقررت الهيئة التمييزية العليا للمساءلة والعدالة اعلى جهة قضائية بهذا التخصص نقض قرار هيئة المساءلة والعدالة وتعد عضوية مقدام الجميلي صحيحة، وبهذا يكون بديلا للجبوري.

ووفقا لقرار الحكم المذيل بتوقيع القاضي كاظم عباس نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية، فإنه تقرر قبول اعتراض المرشح في الانتخابات التشريعية عن محافظة صلاح الدين "مقدام الجميلي" على شموله بقانون هيئة المساءلة والعدالة.

وقررت المحكمة الاتحادية العليا وهي اعلى سلطة قضائية في العراق، يوم الإثنين، إلغاء عضوية مشعان الجبوري في مجلس النواب، بعد دعوى رفعها ضده النائب السابق قتيبة الجبوري.

ووفقا لمصدر قانوني فإن أساس الدعوى استند على الطعن بصحة الشهادة الدراسية الخاصة بمشعان الجبوري.