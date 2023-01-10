الجمعية البرلمانية الآسيوية تقرر استمرار العراق نائباً لها ورئيساً للجنة الشؤون السياسية

شفق نيوز/ قررت الجمعية البرلمانية الآسيوية في جلستها الختامية، يوم الثلاثاء، استمرار العراق نائباً لرئيس الجمعية، ورئيساً للجنة الشؤون السياسية.

وذكر بيان لمكتب النائب الاول لرئيس مجلس النواب محسن المندلاوي، ورد لوكالة شفق نيوز، انه "جرى الوصول إلى عدة قرارات ضمن اربعة لجان بعد ان تم التصويت والمصادقة عليها".

واختتمت الجمعية اليوم الثلاثاء، أعمال جلستها الثالثة عشرة، والتي أقيمت في ولاية انطاليا التركية من (8-10 كانون الثاني)، وتضم 44 برلمانا عضوا، و 14 برلمانا مراقبا، و 10 منظمات مراقبة تجتمع بشكل دوري.

وشارك الوفد العراقي برئاسة محسن المندلاوي، وعضوية النواب (عدنان فيحان، عبد الكريم عبطان، عمر صالح)، في اجتماعات واعمال الجمعية ورئاسة لجنة الشؤون السياسية، فضلا عن لقاء عدد من ممثلي الوفود البرلمانية المشاركة.