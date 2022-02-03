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نيجيرفان بارزاني والحلبوسي والعذاري يجتمعون مع العامري

Category: سیاسة

Date: 2022-02-03T21:18:54+0000
نيجيرفان بارزاني والحلبوسي والعذاري يجتمعون مع العامري

شفق نيوز/ كشف مصدر سياسي مطلع، عن عقد اجتماع مرتقب بين رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني رفقة رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، ورئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري، مع رئيس تحالف فتح هادي العامري في بغداد.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن الاجتماع سيعقد اليوم الجمعة او السبت، وسيبحث موضوعة تشكيل الحكومة ومبادرة زعيم الحزب الديمقراطي الكوردستاني مسعود بارزاني.

ويأتي هذا الحراك، بمبادرة أطلقها الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، أفضت لاجتماع التحالف الثلاثي، في الحنانة (مقر إقامة الصدر في النجف)، الذي ضم نيجيرفان بارزاني، رئيس إقليم كوردستان عن (الديمقراطي) وخميس الخنجر ومحمد الحلبوسي عن (السيادة)، مع الصدر.

يأتي ذلك بالتزامن مع ما كشفته مصادر سياسية لوكالة شفق نيوز، أن إحدى قوى الإطار التنسيقي ستعلن تحالفها مع الكتلة الصدرية.

وأجرى قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني اسماعيل قاآني زيارتين للعراق الشهر المنصرم في محاولة لرأب الصدع بين زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وقوى الإطار التنسيقي.

لكن الصدر تمسك بموقفه الداعي لتشكيل حكومة أغلبية وطنية، مشددا على استبعاد زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي من المشاركة فيها.

ويلقي الصدر باللوم على المالكي الذي ترأس الحكومة لدورتين متتاليتين (2006-2014) باستشراء الفساد وأعمال العنف في البلاد إضافة إلى اجتياح داعش لثلث مساحة العراق صيف عام 2014.

وتصدرت الكتلة الصدرية الانتخابات التي أجريت في 10 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، بـ73 مقعدا، تلاها تحالف تقدم بـ37، وائتلاف دولة القانون بـ33، ثم الحزب الديمقراطي الكوردستاني بـ31.

ويسعى الصدر لتشكيل حكومة أغلبية وطنية بخلاف بقية قوى الإطار التنسيقي التي تطالب بحكومة توافقية يشارك فيها جميع القوى السياسية داخل البرلمان على غرار الدورات السابقة.

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