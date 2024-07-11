"الجلسة المفتوحة".. مفتاح العقدة العصية في كركوك

شفق نيوز/ عدّ نائب رئيس مجلس النواب العراقي واعضاء في مجلس محافظة كركوك، اليوم الخميس، عقد الجلسة الاولى "خطوة اولية" لاستمرار عقد جلسات مجلس محافظة كركوك لغرض الشروع خلال مدة شهر لغرض اتمام عملية اختيار المحافظة ورئيس مجلس المحافظة وفق التوافق على إشراك جميع المكونات في إدارة المحافظة.

وقال نائب رئيس البرلمان العراقي شاخوان عبدالله لوكالة شفق نيوز، أن "انعقاد الجلسة الاولى لمجلس محافظة كركوك خطوة مهمة وهي في المسار الصحيح لإتمام عملية تسمية محافظة ورئيس لمجلس محافظة كركوك وباقي الوحدات الإدارية"، لافتاً إلى أن "دور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني كان كبيرا وقويا وذا تأثير على انعقاد الجلسة الاولى لمجلس محافظة كركوك".

وتابع أن "انعقاد جلسة مجلس محافظة كركوك سيكون خطوة لاستمرار عمل مجلس والسير نحو رسم ملامح اتفاق سياسي يرضي جميع الاطراف السياسية ويخرج بادارة تمثل مكونات كركوك جميعا".

من جهته؛ قال عضو مجلس محافظة كركوك عن المكون العربي رعد صالح لوكالة شفق نيوز، إن "انعقاد أول جلسة لمجلس محافظة كركوك هي خطوة في الاتجاه الصحيح ونحن نعمل مع باقي الكتل السياسية لغرض تشكيل ادارة كركوك من خلال تسمية محافظ ورئيس لمجلس محافظة كركوك".

وأضاف أن "طابع الجلسة كانت جلسة تشاورية ورفعت لغرض اتمام الاتفاق السياسي على تشكيل حكومة كركوك المحلية ضمن المدة القانونية".

ويرى عضو المجموعة التركمانية في مجلس محافظة كركوك احمد رمزي لوكالة شفق نيوز، أن "انعقاد المجلس خطوة مهمة لاننا طوينا مرحلة وعقدة كانت تقف أمام انعقاد أول جلسة واليوم عقد اول اجتماع ونعمل مع باقي الكتل لان يتموا الاتفاق السياسي ونذهب لترشيح محافظ ورئيس مجلس ونكمل حلقة تشكيل ادارة كركوك ضمن المدة القانونية".

رئيس الكتلة التركمانية في مجلس النواب العراقي أرشد الصالحي بارك لأعضاء مجلس محافظة كركوك انعقاد الجلسة الأولى، مؤكدا أنهم أمام مسؤولية تاريخية للعمل برؤية وطنية لخدمة محافظتنا العزيزة والمضي قدماً نحو إعمار كركوك وتقويم عمل الدوائر والمؤسسات وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.

وشكر الصالحي رئيس الوزراء ورئيس الهيئة التنسيقية بين المحافظات للدور الكبير الذي بذلوه في إنجاح مساعي عقد جلسة اليوم.

وأشار "أمامنا مدة شهر واحد للتوصل إلى اتفاق على تشكيل حكومة كركوك، ونؤكد مجدداً أن تدوير منصب المحافظ بين المكونات هو الحل الأمثل لتشكيل إدارة يشارك بها جميع أبناء المحافظة، مما يضمن تمثيلاً عادلاً ويعزز الوحدة والتعاون بين جميع الأطياف.

وأعلن رئيس السن في مجلس محافظة كركوك، راكان سعيد الجبوري، يوم الخميس رفع الجلسة لحين الوصول إلى اتفاقات سياسية لتشكيل الإدارة المحلية.

وقال الجبوري، لعدد من وسائل الإعلام بينها وكالة شفق نيوز، إن "مجلس محافظة كركوك عقد اجتماعه الأول بحضور جميع أعضاء المجلس البالغ عددهم 16 عضواً وكان دور رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني وقادة الكتل السياسية ونواب كركوك مهم في انعقاد جلسة اليوم وتم عقد الجلسة برئاستنا كوننا الأكبر سناً".

وأضاف أن "الجلسة رفعت لحين حصول توافق سياسي على تشكيل إدارة محافظة كركوك"، مردفاً: "نحن اليوم حققنا عقد أو جلسة لمجلس المحافظة والعمل سيستمر لإتمام تشكيل إدارة المحافظة".

وأكد الجبوري، أن "رئيس السن جاء وفق المادة السابعة لقانون مجالس المحافظات 21 لسنة 2008 المعدل، وعقدت الجلسة على أمل التوصل لحلول واتفاقات لتشكيل المجلس والإدارة".

وكان مجلس محافظة كركوك، قد عقد بوقت سابق من اليوم، جلسته الاعتيادية، لاختيار محافظ جديد ورئيس مجلس المحافظة، وذلك برئاسة مخول المجلس المعاون الفني للمحافظ، علي حمادي.

وشهد محيط مجلس محافظة كركوك، اجراءات امنية مشددة مع انتشار لعناصر من الشرطة والجيش العراقي بغية تأمين انعقاد أولى جلسات المجلس.

وأول أمس الثلاثاء، دعا رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الأعضاء الفائزين بعضوية مجلس محافظة كركوك إلى عقد الجلسة الأولى للمجلس برئاسة أكبر الأعضاء سناً، يوم الخميس، 11 تموز 2024.