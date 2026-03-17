الجزائر: نتضامن ونقف مع العراق في مختلف الظروف

شفق نيوز- بغداد

أعرب وزير الخارجية الجزائري، أحمد عطاف، يوم الثلاثاء، عن تضامن حكومة وشعب الجزائر مع حكومة وشعب العراق، مؤكداً وقوف بلاده إلى جانب العراق في مختلف الظروف.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية الجزائري مع نظيره العراقي فؤاد حسين، بحسب بيان للخارجية العراقية.

ووفقاً للبيان الذي ورد لوكالة شفق نيوز، فقد تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن أوضاع المنطقة والتحديات التي تشهدها، لا سيما التداعيات الناجمة عن استمرار الحرب وانعكاساتها على الاستقرار الإقليمي.

من جانبه، أعرب فؤاد حسين عن شكره وتقديره لنظيره الجزائري على هذه المبادرة والاتصال، مثمناً موقف الجزائر الداعم والمتضامن مع الشعب العراقي.

ومنذ اندلاع الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران في 28 شباط/ فبراير 2026، تعرضت مناطق في العراق وإقليم كوردستان لسلسلة هجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة، نُسبت إلى فصائل مسلحة موالية لإيران في العراق، في إطار التصعيد الإقليمي الذي أعقب الضربات على الأراضي الإيرانية.