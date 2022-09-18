الجزائر تسلم صالح والكاظمي دعوتين لحضور القمة العربية

شفق نيوز/ سلم وفد جزائري رفيع وصل الى العاصمة بغداد مؤخرا، رئيسي الجمهورية العراقي برهم صالح والوزراء مصطفى الكاظمي دعوتين لحضور القمة العربية المزمع عقدها في الجزائر بشهر تشرين الثاني المقبل.

وذكر بيان لرئاسة الجمهورية ورد لوكالة شفق نيوز، أن "الرئيس برهم صالح، استقبل في قصر السلام ببغداد، المبعوث الشخصي للرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وزير العدل الجزائري عبد الرشيد طبي، وفي مستهل اللقاء نقل الوزير، تحيات وتقدير الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى الرئيس برهم صالح، وسلمه دعوة رسمية لحضور القمة العربية المزمع تنظيمها في الجزائر في تشرين الثاني القادم، فيما حمّل الرئيس برهم صالح الوزير تحياته وتقديره إلى الرئيس عبد المجيد تبون، وأكّد قبول الدعوة لحضور القمة ودعمها والمشاركة الفاعلة فيها وإنجاحها باعتبارها مؤتمراً مهماً لتوحيد الجهود وتعزيز العمل العربي المشترك.

كما جرى خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وأهمية العمل على تعزيزها في مختلف المجالات والتنسيق المشترك وبما يحقق المصالح المشتركة، حيث تم التطرق إلى القضايا العربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على أهمية التنسيق المشترك لتخفيف توترات المنطقة وإنهاء الأزمات القائمة في المنطقة العربية.

في السياق، ذكر بيان لمكتب الكاظمي أن الاخير استقبل، مبعوث الرئيس الجزائري وزير العدل عبد الرشيد طبي، والوفد المرافق له، وحمل الوزير الضيف إلى رئيس مجلس الوزراء دعوة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون للمشاركة في القمة العربية المزمع عقدها في الجزائر بشهر تشرين الثاني المقبل.

وأكد الكاظمي حرص العراق على إنجاح القمة والمشاركة الفاعلة في أعمالها.

وأعرب سيادته عن تطلع العراق إلى أن تؤدي هذه القمة دوراً أساسياً في تقوية الصف العربي، والموقف الموحد إزاء قضاياه المصيرية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وأشاد رئيس مجلس الوزراء بالعلاقات التأريخية بين العراق والجزائر، والرغبة في تنميتها بمختلف المجالات، مؤكداً تطلع العراق إلى انعقاد اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين في وقت قريب، وتعزيز العمل الثنائي لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين.