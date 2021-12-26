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الجبوري يكتب "علمكشوف": الحلبوسي والخنجر في الامارات

Category: سیاسة

Date: 2021-12-26T10:28:32+0000
الجبوري يكتب "علمكشوف": الحلبوسي والخنجر في الامارات

شفق نيوز/ قال عضو تحالف "العزم" مشعان الجبوري، يوم الاحد، إن زعيم تحالفه خميس الخنجر يزور الامارات بمعية زعيم تحالف "تقدم" محمد الحلبوسي بعد قطيعة دامت ست سنوات.

وكتب الجبوري تغريدة عبر حسابه على موقع تويتر، حملت عنوان "علمكشوف"، قائلاً "تاكيدا لما كنا نقوله وينفيه البعض : الشيخ خميس الخنجر زعيم تحالف العزم وصل الامارات بعد قطيعة دامت ست سنوات في بداية جولة ثنائية تضمه هو والرئيس الحلبوسي تشمل ثلاث دول عربية".

وأوضح الجبوري، أن الخنجر والجلبوسي، "سيبلغان خلال هذه الجولة قادة تلك الدول اتفاقهم على العمل المشترك لما يخدم العراق وابناء المدن المدمرة".

وفي وقت سابق، نأى تحالف العزم برئاسة خميس الخنجر، بنفسه عن إجتماعات "سُنية" خارج العراق لترشيح رئيس للبرلمان العراقي بالدورة المقبلة.

وقال مصدر مطلع في التحالف لوكالة شفق نيوز، "تناقلت بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حديثا عن اجتماعات تجري خارج العراق بحضور شخصيات قيادية من المكون السني حول إعادة ترتيب البيت السني وتسمية رئيس مجلس النواب للمرحلة القادمة، ونحن في عزم قياديين واعضاء فائزين نؤكد ان البيت السني ورئاسة مجلس النواب هي خيار وطني في الدرجة الاولى كما هو سائر الرئاسات".

 

 

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