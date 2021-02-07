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الجبهة العراقية تنتقد الرافضين للإشراف الدولي على الانتخابات: يريدون تزويرها

Category: سیاسة

Date: 2021-02-07T09:13:10+0000
الجبهة العراقية تنتقد الرافضين للإشراف الدولي على الانتخابات: يريدون تزويرها

 

شفق نيوز/ انتقد القيادي في الجبهة العراقية أثيل النجيفي، اليوم الأحد، الرافضين للإشراف الدولي على الانتخابات البرلمانية العراقية المقبلة، مشيرا إلى أنهم "يريدون تزويرها"، من أجل إعادة إنتاج نفسهم من جديد.

وقال النجيفي، لوكالة شفق نيوز، إن "كل من يقول ان مفوضية الانتخابات مستقلة ولا تخضع للتأثير فهو يخدع نفسه والحديث عن هذا الأمر هو ضحك على النفس ليس الا، خصوصاً ان مجلس النواب العراقي الحالي، جاء بكم هائل من التزوير وإرادة الشعب العراقي مخالفة لما يحدث البرلمان، ولهذا رأينا التظاهرات والاعتصامات الشعبية".

وبين أن "القوى السياسية التي تريد من جديد إعادة إنتاج نفسها، لا بد من وجود قوى أخرى مشرفة على الانتخابات خارج سيطرة ونفوذ هذه القوى، والمعارضين على الإشراف الدولي هم لا يريدون وجود أي جهة تمنعهم من تزوير والتلاعب في نتائج الانتخابات البرلمانية المقبلة، فهو يسعون الى إعادة انتاج نفسهم رغم إرادة الشعب الرافضة لهم، وهم يريدون الاستمرار في نهج الفساد الذي يعملون عليه منذ سنين".

وأكد القيادي في الجبهة العراقية ان "حديث هذه الأطراف على المساس بالسيادة العراقية من خلال الاشراف الدولي، محض كذب وليس هناك أي مساس في السيادة بوجود جهات دولية واممية مشرفة بشكل مباشر على الانتخابات، وجود هذه الأطراف الدولية يعزز ثقة المجتمع العراقي بالانتخابات ونتائجها".

يذكر أن مجلس الوزراء العراقي صوت على تحديد العاشر من شهر تشرين الأول 2021، موعداً لإجراء الانتخابات المبكرة بدلا من السادس من حزيران المقبل.

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