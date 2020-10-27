الجبهة العراقية تختار رئيساً لكتلتها البرلمانية وناطقاً باسمها

شفق نيوز/ اختارت الجبهة العراقية حديثة التشكيل، يوم الثلاثاء، رئيساً لكتلتها البرلمانية وناطقاً باسمها.

وقال مصدر مطلع لوكالة شفق نيوز، إن نواب الجبهة العراقية وعددهم 35، صوتوا على اختيار احمد عبد الجبوري رئيساً للكتلة في مجلس النواب.

وأضاف أن النواب اختاروا أيضاً خالد المفرجي ناطقاً باسم الكتلة، وناهده الدايني نائبة لرئيس الكتلة، ومحمد الخالدي مقرراً.

وأردف المصدر أن أسامة النجيفي رفض تولي رئاسة الجبهة، وأن الهيئة العامة خولت الهيئة القيادية باتخاذ القرارات بالتوافق أو بالأغلبية.

وجرى التصويت خلال اجتماع في منزل النائب رشيد العزاوي ببغداد.

وتشكلت الجبهة العراقية، الجمعة، من 35 نائبا من كتل سنية مختلفة.

وفي وقت سابق، كشف مصدر في الجبهة العراقية عن أنها ستطلب رسمياً في وقت لاحق يوم الثلاثاء بإقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي من منصبه.

ويتكون التحالف الجديد من جبهة الإنقاذ والتنمية برئاسة أسامة النجيفي، والحزب الإسلامي العراقي برئاسة رشيد العزاوي، والمشروع العربي برئاسة رجل الأعمال خميس الخنجر، وكتلة الجماهير برئاسة أحمد الجبوري، والكتلة العراقية المستقلة.

ويتولى السنة رئاسة البرلمان العراقي بموجب عرف سياسي متبع منذ الإطاحة بالنظام العراقي السابق عام 2003، في حين يتولى الكورد رئاسة الجمهورية، والشيعة رئاسة الوزراء.







