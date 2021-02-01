الجبهة العراقية تحدد "المعضلة" التي يمر بها العراق

شفق نيوز/ حددت الجبهة العراقية، اليوم الاثنين، "المعضلة" التي يمر بها العراق، فيما أكدت ان هذه المعضلة هي أكبر من التدخلات الخارجية في الشأن العراقي.

وقال القيادي في الجبهة اثيل النجيفي، لوكالة شفق نيوز، انه "لا يمكن التحدث أو القول بان الشأن العراقي هو شأن مستقل ولا يوجد تدخل خارجي في الشأن العراقي او ندعي الانتخابات العراقية هي شأن محلي فقط".

وبين النجيفي؛ أن "واقع الحال هو أن العراق يقع في أزمات كبيرة والدول المجاورة وحتى الدول البعيدة هي جزء من هذه الأزمات لكن الجزء الكبير من هذه الازمة هو عدم قدرة وصلاحية القوى السياسية المسيطرة على مفوضية الانتخابات من أنها سوف تجري انتخابات نزيهة فهذه هي المعضلة الاساسية".

وأضاف أن "المعضلة الاساسية التي يعاني منها العراق حاليا هي في عقلية القوى السياسية المسيطرة على مفوضية الانتخابات، خصوصاً ان هذه القوى تريد إعادة انتاج نفسها ولا تريد ان ترى ما يحدث في الشارع العراقي ولا ترى اي اهمية لمقاطعة الانتخابات ولا ترى اي اهمية للتظاهرات والاعتصامات".

وزاد القيادي في الجبهة العراقية؛ ان "هذه القوى تعتقد انها طالما قادرة على قمع التظاهرات والاعتصامات، فإنها مؤهلة في الاستمرار في انتاج نفسها في كل انتخابات".