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الجبهة السُنية تقرر المضي قدماً في الإطاحة بالحلبوسي

Category: سیاسة

Date: 2020-11-06T19:48:52+0000
الجبهة السُنية تقرر المضي قدماً في الإطاحة بالحلبوسي

شفق نيوز/ قررت الجبهة العراقية المكونة من قوى سياسية سُنية يوم الجمعة المضي قدماً في مساعيها إقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، وفق ما أفاد المتحدث باسمها النائب محمد الخالدي.

وقال الخالدي في تصريح خاص لوكالة شفق نيوز، إن "الجبهة العراقية عقدت اجتماعا في منزل النائب قاسم الفهداوي لمناقشة عدد من الملفات المهمة التي تبنتها الجبهة ابرزها النظام الداخلي للجبهة وفق رؤية وطنية شاملة".

وأضاف أن "نواب الجبهة ناقشوا الازمة المالية وتأخر رواتب الموظفين ورؤية الجبهة في قانون تمويل العجز المالي المقدم من الحكومة".

وأشار الخالدي إلى أن "الجبهة العراقية اتفقت خلال الاجتماع على المضي لجمع التواقيع من 110 نواب في البرلمان تمهيدا لتقديم طلب الى هيئة رئاسة مجلس النواب لسحب الثقة عن رئيس المجلس محمد الحلبوسي".

وتشكلت الجبهة العراقية، الشهر الماضي من 35 نائبا من كتل سنية هي: جبهة الإنقاذ والتنمية برئاسة أسامة النجيفي، والحزب الإسلامي العراقي برئاسة رشيد العزاوي، والمشروع العربي برئاسة رجل الأعمال خميس الخنجر، وكتلة الجماهير برئاسة أحمد الجبوري، والكتلة العراقية المستقلة.

ويتولى السنة رئاسة البرلمان العراقي بموجب عرف سياسي متبع منذ الإطاحة بالنظام العراقي السابق عام 2003، في حين يتولى الكورد رئاسة الجمهورية، والشيعة رئاسة الوزراء.

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