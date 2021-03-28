الجبهة التركمانية تعلن في بيان رسمي تخلي الصالحي عن رئاستها

شفق نيوز/ أعلنت الجبهة التركمانية يوم الأحد تنحي رئيسها أرشد الصالحي وتفرغه للعمل السياسي للتفاوض مع باقي القوى العراقية باسم التركمان لاستحصال حقوق المكون.

وقالت الهيئة التنفيذية للجبهة التركمانية العراقية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه وبعد سلسلة حوارات مكثفة اجراء تغييرات ادارية شملت مواقع قيادية واخرى ضمن هرم قيادة الجبهة وكالاتي:

أولا: يتفرغ ارشد الصالحي للعمل السياسي والتواصل مع القوى السياسية ، والتفاوض باسم المكون التركماني لاستحصال استحقاقات التركمان قبل وخلال وما بعد الانتخابات المقبلة في العراق.

ثانيا: بقرار اعضاء الهيئة التنفيذية، يتسلم نائب رئيس الجبهة حسن توران رئاسة الجبهة التركمانية.

ثالثا: يُكلف هشام بيرقدار بمنصب نائب رئيس الجبهة التركمانية العراقية العراقية بدلاً من حيدر قصاب.

رابعا: يُكلف هيثم هاشم مختار اوغلو بمنصب نائب رئيس الجبهة التركمانية العراقية بدلاً من حسن توران.

وكانت مصادر مطلع قد كشفت، يوم الجمعة، عن استقالة أرشد الصالحي من رئاسة الجبهة التركمانية العراق لأسباب غير معلومة.

وقالت المصادر لوكالة شفق نيوز، شريطة عدم ذكر اسمائها، إن "أرشد الصالحي قدم استقالته من رئاسة الجبهة التركمانية إلى قيادة الجبهة".

وأضافت أن "نائب رئيس الجبهة حسن توران سيتولى الرئاسة خلفاً للصالحي الذي يتواجد في الوقت الحالي بتركيا"، مشيرة إلى أن "الجبهة ستصدر بياناً رسمياً يوم غد السبت بهذا الخصوص".