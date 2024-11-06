جبهة التركمان تعلن اطلاق سراح مفتعلي الحرائق باسواق كركوك وتوجه نداء للقضاء

شفق نيوز/ اعلنت قائمة جبهة تركمان العراق الموحد، يوم الأربعاء، أن السلطات العراقية اطلقت سراح المتهمين بافتعال الحرائق بعدد من أسواق محافظة كركوك، والتي زعمت انتمائهم الى حزب العمال الكوردستاني المناهض للنظام في أنقرة، مطالبة في الوقت ذاته القضاء الى تمييز قرار الإفراج عن هؤلاء وإعادة محاكمتهم.

وقال رئيس الجبهة حسن توران بمؤتمر صحفي عقده في العاصمة بغداد اليوم، "صُدم أبناء محافظة كركوك بإطلاق سراح المتهمين بحريق قيصرية و خان قيردار ومجمع إسماعيل درويش، والذين ألقي القبض عليهم من قبل الأجهزة الأمنية واعترفوا بانتمائهم لحزب العمال الكوردستاني".

وأضاف أن المتهمين "اعترفوا بإحراقهم الخان والقيصرية ومجمع اسماعيل درويش، و اعترفوا بمسؤوليتهم عن حرائق اخرى في كركوك واربيل ودهوك، وصُدّقت اقوالهم قضائياً امام القاضي المختص واجري لهم كشف الدلالة بواسطة محكمة تحقيق كركوك".

كما أشار توران الى أن "القرار الصادر من محكمة الجنايات المركزية في الرصافة والتي نقلت إليها الدعوى من رئاسة محكمة استئناف كركوك لأسباب غير معروفة ستكون له آثار سلبية كثيرة على الوضع الأمني في محافظة كركوك".

وطالب رئيس الجبهة، رئيس مجلس القضاء الأعلى والادعاء العام بضرورة اتباع الإجراءات القانونية لتمييز القرار، وإعادة محاكمة المتهمين لوجود اعترافات موثقة قضائياً والاعتراف كما يقال سيد الأدلة، ونحن واثقون بنزاهة وحيادية القضاء العراقي وننتظر منه إنصاف المظلومين.