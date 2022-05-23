الجبهة التركمانية تعدل نظامها الداخلي وتنتخب توران رئيساً لها

شفق نيوز/ جددت الجبهة التركمانية العراقية، يوم الاثنين، انتخاب حسن توران رئيساً لها في ختام مؤتمرها الثاني الذي عقد في كركوك.

وتحت شعار "بهويتنا التركمانية نحافظ على وحدة العراق"، عقدت الجبهة مؤتمرها العام الثاني، يوم الاثنين، بمدينة كركوك، بحضور رئيسها حسن توران، ونائبيه هيثم هاشم مختار اوغلو، وهشام بيرقدار واعضاء الهيئة التنفيذية ومسؤولي فروع ومكاتب الجبهة في المحافظات، وكوادر واعضاء الجبهة التركمانية، بحضور لجنة مختصة من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات مكتب كركوك، شعبة شؤون الاحزاب والتنظيمات السياسية.

وقال رئيس الجبهة التركمانية العراقية إن "الجبهة ستواصل نهجها الوطني والقومي في الدفاع عن حقوق الشعب التركماني، وانها تمثل المشروع الام لتركمان العراق"، مبينا انها "ستكون المدافع عن حقوق الشعب التركماني، وستحافظ على ثوابتها الوطنية وهي تستمد قوتها من الجماهير التركمانية في جميع مدن وقصبات (توركمن إيلى)".

وبعد أن انتخب المؤتمر حسن توران رئيساً للجبهة التركمانية العراقية، جرى التصويت على تعديلات النظام الداخلي للحزب، والتصويت على أعضاء المكتب السياسي الجديد".

وكانت الجبهة انتخبت مارس/ آذار 2021، حسن تورهان، رئيس لها خلفا للرئيس السابق أرشد الصالحي.