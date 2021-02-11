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الجبهة التركمانية ترفض عودة كركوك الى ما قبل "أحداث أكتوبر": جهتان تسعيان لإنهائنا

Category: سیاسة

Date: 2021-02-11T13:38:26+0000
الجبهة التركمانية ترفض عودة كركوك الى ما قبل "أحداث أكتوبر": جهتان تسعيان لإنهائنا

شفق نيوز/ رفضت الجبهة التركمانية، يوم الخميس، عودة محافظة كركوك الى ما قبل "أحداث أكتوبر 2017"، في إشارة إلى سيطرة الكورد على المحافظة المتنازع عليها.

وقال رئيس الجبهة ارشد الصالحي في مؤتمر صحفي عقده امام الجماهير التركمانية في كركوك، "لا نقبل بعودة مدينة كركوك الی ماقبل 16 اكتوبر 2017".

وطلب الصالحي من جميع الاحزاب التركمانية الانضمام تحت خيمة واحدة في ظل الجبهة التركمانية للمشاركة في الانتخابات المقبلة".

وتابع الصالحي أن "الجبهة التركمانیة ليست مسؤولة عن اي قائمة تركمانية لكي تمثل الشعب التركماني".

ولفت الى ان "المسلحين الدواعش وحزب العمال كوردستان PKK يسعون لانهاء الجبهة التركمانية في كركوك".

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