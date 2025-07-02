الجبهة التركمانية تدعو السوداني لإعادة تشكيل حكومة كركوك لتحقيق "التوازن"

شفق نيوز – كركوك

دعا رئيس الجبهة التركمانية العراقية، محمد سمعان آغا، يوم الأربعاء، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني إلى التدخل المباشر لإعادة تشكيل الحكومة المحلية في كركوك، بما يضمن تمثيل المكون التركماني في إدارة شؤون المحافظة.

وقال آغا في تصريح لوكالة شفق نيوز "نذكّر رئيس الوزراء بما تم التباحث حوله في الاجتماع الأخير لائتلاف إدارة الدولة بشأن ضرورة ترصين الجبهة الداخلية، ونؤكد مطالبتنا بإعادة تشكيل الحكومة المحلية في كركوك برعاية مباشرة من رئيس الوزراء".

وأكد أن "من الضروري تحقيق التوازن القومي في جميع دوائر ومؤسسات الدولة داخل كركوك والأقضية والنواحي التابعة لها، سواء كانت أمنية أو خدمية أو اجتماعية، بما يعكس الشراكة الحقيقية والتنوع الوطني الذي تتميز به المحافظة".