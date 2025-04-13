الجبهة التركمانية تختار رئيسا لها خلفا لتوران

شفق نيوز/ اختارت الجبهة التركمانية، اليوم الأحد، محمد سمعان رئيسا لها خلفا للمستقيل حسن توران.

وفي وقت سابق من صباح اليوم قدّم توران استقالته من رئاسة الجبهة التركمانية.

وهنأ توران في بيان، محمد سمعان آغا أوغلو بمناسبة تسنمه منصب رئيس الجبهة التركمانية العراقية.

كما أعرب توران عن أمله في أن يشهد العمل السياسي التركماني في المرحلة المقبلة مزيداً من التقدم، بما يعزز من مكانة التركمان في المشهد الوطني العراقي.

وسبق أن كشفت وكالة شفق نيوز، مطلع نيسان الجاري، نقلا عن مصدر مطلع، عن عزم رئيس الجبهة التركمانية حسن توران، تقديم استقالته من منصبه، مع احتمال ترشيح محمد سمعان أو عضو آخر من الجبهة لخلافته، وبين أن وفداً من الجبهة سيتوجه إلى أنقرة لمناقشة هذه المستجدات.

وأعلن رئيس الجبهة التركمانية العراقية حسن توران، يوم الأحد، استقالته من منصبه.

وقال توران في بيان صحفي، ورد إلى وكالة شفق نيوز، "قدمت اليوم الأحد استقالتي من رئاسة الجبهة التركمانية العراقية، متمنياً لمن يتسلم هذه المهمة من بعدي الموفقية والنجاح، و"سأكون داعماً له وسنداً وظهيراً".

من جهة أخرى، من المرتقب أن يتولى النائب أرشد الصالحي، وهو رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان، رئاسة قائمة الجبهة التركمانية في الانتخابات البرلمانية المقبلة، بانتظار استكمال ترتيبات داخلية في الجبهة.

وتولى حسن توران في 28 آذار 2021، رئاسة الجبهة التركمانية العراقية خلفًا لأرشد الصالحي، الذي قرر التفرغ للعمل السياسي والتفاوض باسم المكون التركماني.

ولاحقًا، في 23 آيار 2022، جددت الجبهة التركمانية العراقية انتخاب حسن توران رئيسًا لها خلال مؤتمرها العام الثاني، الذي عقد في كركوك.