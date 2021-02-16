الجامعة العربية: هجوم أربيل تصعيد خطير يقوض الأمن والإستقرار في إقليم كوردستان

شفق نيوز/ أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الهجوم الصاروخي الذي استهدف محافظة أربيل العراقية، كونه يُشكّل تصعيدًا خطيرًا يستهدف النيل من هيبة الدولة العراقية ويقوّض الأمن والاستقرار في إقليم كوردستان العراق.

وأكد أبو الغيط في بيان له اليوم أهمية تجاوز الخلافات القائمة بين أربيل وبغداد لتوحيد الجهود لمواجهة التحديات المشتركة، والتصدي للمحاولات الآثمة التي تستهدف أمن واستقرار العراق، مُنوّهًا إلى أن استقرار إقليم كوردستان العراق ركيزة مهمة بالنسبة لاستقرار العراق.

وشدد الأمين العام للجامعة العربية على تضامن الجامعة مع العراق في حربه ضد الإرهاب، ودعم جهود الحكومة العراقية والخطوات التي تتخذها لاستعادة الأمن والاستقرار في كافة ربوع البلاد.