الجامعة العربية: لا ينبغي ان يكون العراق ساحة للصراع وتصفية الحسابات

شفق نيوز/ شدد الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، يوم الثلاثاء على أنه لا ينبغي أن يكون العراق ساحة للصراع وتصفية الحسابات في المنطقة.

جاء ذلك في كلمة له خلال انطلاق اعمال مؤتمر بغداد الثاني للتعاون والشراكة الذي عقد في العاصمة الأردنية عمّان.

وأضاف أن دعم العراق في هذه المرحلة يُعد ركناً اساسياً في استراتيجية النمو الإقليمي الشامل، مؤكدا أن الجامعة العربية تساند العراق وحكومته في تحقيق النمو والتطور.