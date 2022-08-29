الجامعة العربية تصف التطورات في العراق بـ"الخطيرة" وتدعو لتغليب المصلحة الوطنية

شفق نيوز/ اعرب الامين العام للجامعة العربية أحمد ابو الغيط اليوم الاثنين عن قلقه البالغ بسبب التطورات الخطيرة في العراق ودعا الى تغليب المصلحة الوطنية.

وقال جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إن "أحمد أبو الغيط يتابع بمزيد من القلق التطورات المتلاحقة والخطيرة على الساحة العراقية، وأنه يدعو كافة الأطراف العراقية الى تغليب المصلحة الوطنية علي أية اعتبارات أخرى لتجاوز الوضع الراهن الذي يمثل خطورة على استقرار البلاد".

وأضاف المتحدث أن "الأمين العام يحذر من انزلاق الوضع في العراق إلى مزيد من العنف والفوضى وإراقة الدماء"، مشددا على ضرورة ضبط النفس وتوجيه جموع المتظاهرين من مختلف المجموعات بالابتعاد عن كافة المظاهر المسلحة وتفادي إراقة الدماء.

وأشار إلى أن الجامعة العربية تتابع كافة الإجراءات التي تتخذها الحكومة العراقية في سبيل الحفاظ على السلم الأهلي وصيانة الأمن والاستقرار في البلاد.

وفي وقت سابق اليوم أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عن اعتزاله العمل السياسي وغلق جميع المؤسسات السياسية والإعلامية والاجتماعية المرتبطة به، كما شدد على أتباعه عدم استخدام اسمه أو اسم التيار في أي نشاط سياسي أو إعلامي.

وعلى إثر ذلك، شهدت المنطقة الخضراء، بدء ما يسميه الصدريون "ساعة الصفر"، حيث حولوا اعتصامهم إلى اقتحام القصر الجمهوري في المنطقة، وإعلان النفير العام.