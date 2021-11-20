سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الجامعة العربية تبدي موقفها من نتائج الانتخابات وتشكيل الحكومة العراقية الجديدة

Category: سیاسة

Date: 2021-11-20T09:19:14+0000
الجامعة العربية تبدي موقفها من نتائج الانتخابات وتشكيل الحكومة العراقية الجديدة

شفق نيوز/ دعا الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط يوم السبت إلى ضرورة العمل على تشكيل حكومة عراقية جديدة وفق نتائج الانتخابات البرلمانية بما يحقق الاستقرار في هذه البلاد.

وقال ابو الغيط في تصريح أدلى به للصحفيين على هامش منتدى (حوار المنامة 2021)، "نطالب بالاستمرار في العمل من أجل تشكيل حكومة عراقية جديدة تحترم نتائج الانتخابات التي جرت مؤخرا، وتحقق الاستقرار للعراق ولإقليم كوردستان".

وبشأن الخلافات التي ظهرت على السطح بعد اعلان النتائج الاولية للانتخابات في العراق قال الامين العام للجامعة العربية: نطالب الجميع بالتهدئة، والالتزام بنتائج الانتخابات، وهذا هو الاطار الديمقراطي الذي ينبغي اتباعه لتحقيق إرادة الشعوب".

related

أحمد الجبوري "أبو مازن" يعود لخوض التنافس الانتخابي بعد كسبه الطعن ضد قرار استبعاده

Date: 2021-06-16 10:04:46
أحمد الجبوري "أبو مازن" يعود لخوض التنافس الانتخابي بعد كسبه الطعن ضد قرار استبعاده

الديمقراطي الكوردستاني وحزب الدعوة يصدران بيانا مشتركاً حول الانتخابات بالعراق

Date: 2021-08-25 11:36:45
الديمقراطي الكوردستاني وحزب الدعوة يصدران بيانا مشتركاً حول الانتخابات بالعراق

تركمان العراق يخوضون الإنتخابات المبكرة بتحالف موحد يرأسه حسن توران

Date: 2021-04-08 10:26:21
تركمان العراق يخوضون الإنتخابات المبكرة بتحالف موحد يرأسه حسن توران

الصدر يعلن مقاطعة الانتخابات العراقية

Date: 2021-07-15 07:01:32
الصدر يعلن مقاطعة الانتخابات العراقية

بعثة الاتحاد الأوربي: الانتخابات العراقية شهدت إقبالاً منخفضاً

Date: 2021-10-12 08:28:21
بعثة الاتحاد الأوربي: الانتخابات العراقية شهدت إقبالاً منخفضاً

"العزم" يتهم تحالف الحلبوسي بمحاولة إحكام القبضة على الشارع السُنّي بالعراق

Date: 2021-08-18 10:09:56
"العزم" يتهم تحالف الحلبوسي بمحاولة إحكام القبضة على الشارع السُنّي بالعراق

مسعود بارزاني: قانون الانتخابات العراقية وتوزيع المقاعد ليس فيه عدالة

Date: 2021-09-11 12:04:18
مسعود بارزاني: قانون الانتخابات العراقية وتوزيع المقاعد ليس فيه عدالة

رسميا .. فوز 97 امرأة بالانتخابات التشريعية العراقية

Date: 2021-10-12 11:32:05
رسميا .. فوز 97 امرأة بالانتخابات التشريعية العراقية