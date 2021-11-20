الجامعة العربية تبدي موقفها من نتائج الانتخابات وتشكيل الحكومة العراقية الجديدة

شفق نيوز/ دعا الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط يوم السبت إلى ضرورة العمل على تشكيل حكومة عراقية جديدة وفق نتائج الانتخابات البرلمانية بما يحقق الاستقرار في هذه البلاد.

وقال ابو الغيط في تصريح أدلى به للصحفيين على هامش منتدى (حوار المنامة 2021)، "نطالب بالاستمرار في العمل من أجل تشكيل حكومة عراقية جديدة تحترم نتائج الانتخابات التي جرت مؤخرا، وتحقق الاستقرار للعراق ولإقليم كوردستان".

وبشأن الخلافات التي ظهرت على السطح بعد اعلان النتائج الاولية للانتخابات في العراق قال الامين العام للجامعة العربية: نطالب الجميع بالتهدئة، والالتزام بنتائج الانتخابات، وهذا هو الاطار الديمقراطي الذي ينبغي اتباعه لتحقيق إرادة الشعوب".