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الجابري يعلن بطلان دعوى قضائية تقدم بها وزير الثقافة: "استفرد بِي المخانيث"

Category: سیاسة

Date: 2021-11-04T11:58:01+0000
الجابري يعلن بطلان دعوى قضائية تقدم بها وزير الثقافة: "استفرد بِي المخانيث"

شفق نيوز/ أعلن وكيل وزارة الثقافة العراقية الأقدم جابر الجابري، يوم الخميس، عن صدور حكم قضائي يقضي ببطلان قرار الوزير حسن ناظم بتغريمه 85 مليون دينار على خلفية ملف  عرض فيلم "محمد رسول الله".

وكتب الجابري عبر صفحته في موقع فيسبوك، "أتوجه بالشكر الى محكمة القضاء الاداري التي ألغت قرار حسن ناظم وزير الثقافة القاضي بتغريمي 85 مليون دينار  عقوبة لي على عرض فيلم محمد رسول الله على  شاشة المسرح الوطني بحجة هدر ايرادات مالية".

وأضاف "قرار الوزير اثار السخرية والغرابة، كون الفيلم أدخل ايراداً مالياً غير مسبوق على دائرة لا تملك ما تنظف به مراحيضهاـ في وقت لم ننفق ديناراً واحداً من المال العام على عرضه" وفق تعبيره.

واشار إلى أن "الوزير الذي كرّم الشاعر الذي طعن بشرف رسول الله، هو الذي جّرم عرض فلم محمد رسول الله، وهو الفيلم الذي يعد من ارقى الأفلام المعاصرة، لكن المشكلة الحقيقية أن الفيلم كان ايرانياً، وأنه يكشف ما حدث للرسول في طفولته"، معتبراً أن "الجابري مستهدف حتى لو تسلق جدار  الكعبة".

وتابع قائلاً: "لو كان هذا الفيلم هوليودياً أو كوميدياً أو إباحياً هابطاً لكوفئنا على إشاعة الفساد والانحطاط، لكن لأننا نريد  نشر القيم والفضيلة والثقافة الأصيلة من منابر الوزارة، ولأن حمزة لا بواكي له،  فقد استفرد بِي المخانيث" وفق تعبير الجابري.

 

 

 

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