"الثلاثي متماسك".. الديمقراطي الكوردستاني يتوقع تشكيل الحكومة نهاية الشهر المقبل

شفق نيوز/ أكد النائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني محما خليل علي آغا، اليوم الاثنين، تماسك "التحالف الثلاثي"، فيما توقع تشكيل الحكومة الجديدة نهاية شهر آيار المقبل.

وقال علي آغا في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "ولادة التحالف الثلاثي (الإنقاذ الوطني)، هو كاستحقاق انتخابي، اذ ان هذا التحالف لن يكون ضد احد انما لإنقاذ العراق من الوضع الذي وصل اليه".

وأضاف، أن "هذا التحالف اكثر تماسكا من أي وقت مضى، فهو يتواصل مع الكتل لإخراج العراق من الانسداد السياسي، وهو ماضي بتشكيل حكومة مهنية خدمية مبنية على النزاهة والكفاءة، نهاية الشهر الخامس".

وأشار الى، ان "زعماء التحالف المؤثرين ماضين بتحقيق استحقاقات ومطالب الشارع العراقي وكذلك استحقاقاته الوطنية بحسب الظروف ومعطيات المرحلة، والمحافظة على وحدة وسيادة العراق، ومحاربة الفساد والإرهاب، لايمانه المطلق بانه وجهين لعملة واحدة، فضلا عن تقوية المؤسسات الاتحادية، وتأمين عودة النازحين ومنحهم حقوقهم الدستورية القانونية الضائعة ماديا ومعنويا، وتأمين مناطقهم المدمرة".

ويأتي تصريح النائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني محما خليل آغا بعد تصريحات ادلى بها رئيس البرلمان السابق وعضو تحالف "العزم" سليم الجبوري، ليلة امس، مفادها بأن التحالف الثلاثي قد "تشظى" وأن معطيات جديدة ستظهر على الساحة السياسية قريباً.

ويسعى زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، من خلال التحالف الثلاثي، إلى تشكيل حكومة أغلبية وطنية مع تأكيده على استبعاد ائتلاف "دولة القانون" بزعامة المالكي، لكن بقية القوى الشيعية ضمن "الإطار التنسيقي" ترفض ذلك وتطالب بحكومة توافقية يشارك فيها جميع القوى السياسية داخل البرلمان على غرار الدورات السابقة.