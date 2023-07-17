الثلاثاء.. وزير الدفاع الفرنسي يزور بغداد واربيل للقاء السوداني وبارزاني

شفق نيوز/ من المقرر أن يقوم وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو، يوم غد الثلاثاء، بزيارة العراق بعد انتهاء زيارته الى قطر، وسيلتقي برئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني قبل ان يتوجه بعدها الى اربيل للقاء الزعيم الكوردي مسعود بارزاني.

وذكرت صحيفة لوفيغارو الفرنسية في تقرير لها، ترجمته وكالة شفق نيوز، ان وزير الدفاع الفرنسي التقى يوم الاثنين أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، قبل وصوله إلى قاعدة دخان الجوية، حيث تتمركز طائرات رافال الفرنسية المشتراة.

ونقلت الصحيفة عن مصدر في وزارة الدفاع الفرنسية إن هذه الزيارة ستسمح "بتأكيد الديناميكيات الإيجابية للعلاقة الدفاعية القطرية الفرنسية" و "تبادل التعاون في مجال الأسلحة"، دون مزيد من التفاصيل بشأن العقود المحتملة قيد المناقشة

واضاف المصدر ان ليكورنو أثار مع محاوريه "القضايا الإقليمية والدولية" قبل مغادرته إلى العراق. ومن المتوقع أن تمثل المحطة الثانية في الرحلة التزام فرنسا بمكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات.

ونوه المصدر الى ان من المقرر أن يجتمع الوزير على وجه الخصوص مع رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني ، وكذلك قائد عملية العزم الصلب، التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق. وسيلتقي مع القوات الفرنسية الموجودة في العراق كجزء من العملية ، أو المدمجة في قوات الناتو ، ويناقش "قضايا الأمن الداخلي والإقليمي، ويؤكد على تمسك فرنسا بالحفاظ على السيادة الوطنية العراقية وفي الحفاظ على أمن أراضيه".