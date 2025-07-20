الثلاثاء المقبل.. اجتماع حاسم بين بغداد وأربيل بشأن تصدير النفط والرواتب

شفق نيوز- بغداد

كشفت نائب رئيس اللجنة المالية النيابية، النائبة اخلاص الدليمي، يوم الأحد، عن اجتماع حاسم سيعقد بعد يومين بين لجان إقليم كوردستان وبغداد، بشأن آلية استئناف تصدير النفط من الإقليم.

وقالت الدليمي لوكالة شفق نيوز، إن "الإنفاق النفطي بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كوردستان، مستمر، وهناك لجان مشتركة شكلت بين وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات في الاقليم، وسيعقدون يوم الثلاثاء المقبل اجتماعا حاسما".

وأضافت أن "الاجتماع المشترك بين اللجان سيحدد آلية اعادة استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان واستلام الإيرادات النفطية وإطلاق رواتب الموظفين للشهر الخامس الماضي".

وبينت أن "الاجتماع سيحسم آلية تصدير 220 الف برميل وتسليم إيراداته إلى الحكومة الاتحادية، وبعد ذلك ستقوم الحكومة الاتحادية بإطلاق رواتب موظفي الاقليم والتي تبلغ 960 مليار دينار شهريا".

وكان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، جدد في وقت سابق من اليوم الأحد، التأكيد بأن حكومته مستعدة لتسليم النفط المنتج الى الحكومة الاتحادية مقابل تأمين الرواتب وحصة الاقليم من الموازنة المالية الاتحادية السنوية، داعيا بغداد إلى إنهاء "العقوبة الجماعية" والممارسات "غير القانونية والدستورية" بحق شعب كوردستان.