الثقافة النيابية: سحب قانون شبكة الإعلام "كسر إرادات" وهذه خطوتنا المقبلة

شفق نيوز/ عدت لجنة الثقافة والإعلام في مجلس النواب العراقي، يوم الاثنين، سحب تعديل قانون شبكة الإعلام العراقي من جلسة اليوم "كسر إرادات"، فيما أعلنت عزمها معرفة أسباب سحب هذا القانون رغم إدراجه في جدول أعمال المجلس.

وأجل مجلس النواب العراقي، التصويت على ثلاثة قوانين بضمنها قانون شبكة الإعلام العراقي، خلال جلسته الاعتيادية الأولى من الدورة الانتخابية الخامسة، السنة التشريعية الرابعة، الفصل التشريعي الأول.

وقالت رئيس لجنة الثقافة سمعية الغلاب لوكالة شفق نيوز، إن "قانون شبكة الإعلام العراقي متكامل، وتم العمل على تعديل هذا القانون منذ 18 شهراً، وتم أخذ آراء جميع الخبراء والكتل السياسية وشبكة الإعلام ومجلس الأمناء في الشبكة لإنضاج القانون".

واعتبرت الغلاب، أن "ما حدث اليوم كان مفاجئاً بتقديم بعض النواب طلباً لسحب القانون من جدول أعمال المجلس، رغم أن القانون ليس فيه خللاً، بل لمجرد كسر إرادات في المجلس".

وأكدت، أن "قانون شبكة الإعلام العراقي لا يحتوي على أي خلل أو فارق برواتب الموظفين، أو زيادة أو تقليل صلاحيات منصب معين على حساب آخر، بل أن الصلاحيات كافة متساوية ومتوازنة بين مجلس الأمناء ورئاسة الشبكة".

وأعلنت الغلاب في نهاية حديثها عزمها "معرفة أسباب سحب تعديل قانون شبكة الإعلام العراقي من جدول أعمال المجلس وتعطيل عمل المجلس بالتصويت على هذا القانون خلال الأيام المقبلة".