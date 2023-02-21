"الثانية خلال أشهر".. الكاظمي يجري محادثات في إيران

شفق نيوز/ أجرى رئيس الوزراء العراقي السابق مصطفى الكاظمي، يوم الثلاثاء، جولة محادثات في طهران مع وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، وفق ما نقلته وسائل اعلام ايرانية.

ونقلت وكالة فارس للأنباء،إن عبداللهيان كان قد اجرى محادثات في طهران مع الكاظمي خلال زيارته الى طهران قبل عدة أشهر حول آخر المستجدات في المنطقة والمسائل المتعلقة بالعلاقات الثنائية.

ونقلت الوكالة عن عبداللهيان قوله في ذلك الاجتماع بأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تعتبر حل مشاكل المنطقة بانه يجب ان يجري من داخل المنطقة، وثمن جهود العراق في تعزيز عنصر الحوار ودوره البناء في المعادلات الإقليمية والحوار بين الجمهورية الاسلامية الايرانية والسعودية ، وأضاف: إيران لا تريد سوى الخير للمنطقة وتؤيد إعادة فتح السفارات في عاصمتي البلدين.

وأشارت الوكالة الايرانية، إلى أن بغداد استضافت خمس جولات من المحادثات بين إيران والسعودية.

وكشفت أن وزير الخارجية الايراني سيقوم بزيارة الى العراق نهاية الأسبوع الجاري لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين العراقيين.

وفي هذا الصدد ، نقلت فارس عن المتحدث باسم الخارجية الايرانية ناصر كنعاني في مؤتمره الصحفي الأسبوعي، حول زيارة وزير الخارجية إلى العراق: إن هذه الزيارة ستتم في إطار مختلف قضايا العلاقات الثنائية بين إيران والعراق وفي سياق المشاورات الإقليمية الإيرانية مع الدول الصديقة والجارة.