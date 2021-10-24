التيار الصدري يوضح لسفير ألمانيا شكل الحكومة المقبلة والاخير "معجب" بتغريدة للصدر

شفق نيوز/ أوضح رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري نصار الربيعي، اليوم الأحد، للسفير الألماني في بغداد مارتن ييغير، شكل الحكومة العراقية المقبلة التي يعتزم التيار رئاستها.

وذكر بيان لاعلام التيار الصدري ورد لوكالة شفق نيوز، أن "اللقاء بين الربيعي والسفير الالماني تناول عددًا من القضايا على الساحة العراقية ونتائج الانتخابات الأخيرة التي جرت في العاشر من تشرين الأول الجاري".

وأكد الربيعي، "السعي على أن يكون العراق عامل جذب للاستثمار بالتعاون مع شركات عالمية رصينة تعمل على إعادة بناء البنى التحتية للبلاد وبما يخدم مصلحة الوطن والمواطن".

وأضاف ان "الحكومة القادمة هي حكومة تنفيذ البرنامج الحكومي وتقديم الخدمات للمواطنين"، لافتًا إلى أن "البرنامج الحكومي يحتاج الى عمود فقري يستند عليه وهو محاربة الفساد وبدونه لا يمكن إصلاح الدولة وبناء المؤسسات".

ووصف رئيس الهيئة السياسية للتيار الصدري الفساد بـ"الآفة" التي تلتهم كل مايمكن إنتاجه، منوهًا إلى أنه "لايمكن تقديم شيء دون القضاء عليها".

من جهته أعرب السفير الألماني مارتن ييغير عن اعجابه بالتغريدة الاخيرة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر والتي تحدثت عن علاقات حسن الجوار، معتبرًا ذلك خريطة عمل وضرورة يجب ان يعلمها كل شخص ويعمل بها، كما ورد في البيان.

وأشار إلى أن "دولته ستتعامل مع كل حكومة يتم اختيارها عبر الاطار الدستوري" ، مبينًا إن "ألمانيا دعمت العراق سابقًا بـ ٣.٥ مليار يورو وهي بصدد دعمه في المرحلة المقبلة بـ ٣٠٠ مليون يورو".

وقال السفير الالماني إن "الانتخابات كانت جيدة جدا وجرت بكل شفافية واثبتم ان لديكم ستراتيجية في التفكير والعمل ، حيث لم يكن هناك حزب مثلكم يملك هذا الذكاء ليحصل على هذا العدد من المقاعد".