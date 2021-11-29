التيار الصدري يوجه رسالة الى المعترضين على الانتخابات: احسموا أمركم

شفق نيوز/ وجه التيار الصدري، بزعامة مقتدى الصدر، اليوم الاثنين، رسالة جديدة الى الكتل السياسية المعترضة على نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة.

وقال القيادي في التيار عصام حسين، لوكالة شفق نيوز، انه "على الكتل السياسية المعترضة على نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة الرضوخ لمخرجات العملية الانتخابية في ظل عدم تقديمهم لما يدعم ادعائهم حول عدم نزاهة الانتخابات، فهم حتى اللحظة لم يقدموا دليلا واحد حول تزوير الانتخابات".

وأضاف حسين ان "الكتل السياسية المعترضة على نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة، مطالبة بتقديم مشروعهم بشكل سريع وأن يحسموا موقفهم من العملية السياسية إما بإدارة الحكومة أم اختيار سبيل المعارضة السياسية، فهم حتى اللحظة بلا موقف واضح وثابت".