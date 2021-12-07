التيار الصدري يكشف كواليس لقاء "الحنانة" بين بلاسخارت والصدر

شفق نيوز / رأى التيار الصدري، بزعامة مقتدى الصدر، يوم الثلاثاء، أن لقاء ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين بلاسخارت، بالصدر جاء لتقريب وجهات النظر بين جميع القوى السياسية الفاعلة في المشهد العراقي.

واستقبل الصدر، صباح يوم الثلاثاء، بلاسخارت في مقر إقامته بمنطقة الحنانة ضمن محافظة النجف، ووصلت المبعوثة الأممية إلى النجف بوقت سابق من اليوم، في زيارة "غير معلنة، لعقد مباحثات مع الصدر، تخص نتائج الانتخابات، التي يتصدرها تياره بأكثر من سبعين مقعدا، وفقا لمصدر أبلغ وكالة شفق نيوز.

وقال القيادي في التيار، رياض المسعودي، لوكالة شفق نيوز، إن "لقاء بلاسخارت بالصدر، في الحنانة، هو جزء من عمل ممثلية الأمم المتحدة في العراق، من خلال تقريب وجهات النظر بين الأطراف السياسية إلى جانب تقديم المشورة، فضلا عن الاستماع لوجهة نظر الصدر، بشأن مستقبل العملية السياسية والاستماع لأي طرح أو رؤية من الأمم المتحدة حول العملية السياسية".

وأضاف المسعودي، أن "بلاسخارت ستستمع لجميع أطراف العملية السياسية (الشيعة، والسنّة والكورد) للوصول إلى تقريب منطقي بين تلك الأطراف لتحديد شكل العملية السياسية المستقبلية، كون ممثلة الأمم المتحدة مطالبة بتقديم إحاطة ثانية لمجلس الأمن الدولي، ومن هنا تأتي تحركاتها".

ويبدو أن بلاسخارت قد استبقت اجتماعاً كان من المقرر عقده اليوم، لقادة الإطار التنسيقي مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في منزله بالنجف.