سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

التيار الصدري يكشف خطوته اللاحقة لإعلان النتائج

Category: سیاسة

Date: 2021-12-01T07:35:32+0000
التيار الصدري يكشف خطوته اللاحقة لإعلان النتائج

شفق نيوز/ كشف التيار الصدري، بزعامة مقتدى الصدر، يوم الأربعاء، عن خطوته في المرحلة المقبلة بعد اعلان مفوضية الانتخابات النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية المبكرة.

وقال القيادي في التيار عصام حسين، لوكالة شفق نيوز، ان "المرحلة المقبلة ستكون بصناعة سياسية جديدة وبأغلبية وطنية أو سياسية وستشكل الحكومة بسهولة بعد المصادقة على نتائج الانتخابات".

وأضاف أن "هناك تجاوبا كبيرا من الكتل السياسية بهذا الشأن، وكذلك الشعب العراقي الذي يرفض بشكل قاطع التوافقية ذات التاريخ السيء".

وأشار حسين إلى ان "بعض الاطراف السياسية تعمل من خلال تقديمها بعض الدعاوى الى المحكمة الاتحادية العليا، على تعطيل أو تأخير المصادقة على نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة".

واعتبر بأن تلك الأطراف "تريد اللعب على وتر الوقت، حتى تعيد انشاء حكومة توافقية، وهذا الأمر نرفضه تماماً ولا يمكن القبول به". 

وأمس الثلاثاء، أعلنت المفوضية النتائج النهائية للانتخابات، إذ تصدرت الكتلة الصدرية النتائج بالحصول على 73 مقعداً بينما حصل تحالف "تقدم" بزعامة محمد الحلبوسي على 37 مقعداً، وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي على 33 مقعداً.

وحصل الحزب الديمقراطي الكوردستاني على 31 مقعداً، فيما فاز كل من تحالف الفتح بزعامة الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري والتحالف الكوردستاني على 17 مقعداً.

related

نصار الربيعي: احزاب خاسرة نادت بالأغلبية قبل الانتخابات وتريد التوافق السياسي حاليا

Date: 2021-10-19 12:14:20
نصار الربيعي: احزاب خاسرة نادت بالأغلبية قبل الانتخابات وتريد التوافق السياسي حاليا

التيار الصدري يعتبر انتخابات تشرين "غير دستورية": فلننتظر لما بعد قمة بغداد

Date: 2021-08-22 15:55:26
التيار الصدري يعتبر انتخابات تشرين "غير دستورية": فلننتظر لما بعد قمة بغداد

الصدريون يتراجعون قليلاً ويقدمون تصوراً جديداً عن رئيس الحكومة المقبلة

Date: 2021-05-12 14:22:18
الصدريون يتراجعون قليلاً ويقدمون تصوراً جديداً عن رئيس الحكومة المقبلة

من مقر إقامته .. الحلبوسي يبدأ السباق الإنتخابي مبكراً

Date: 2020-11-13 13:40:38
من مقر إقامته .. الحلبوسي يبدأ السباق الإنتخابي مبكراً

على رأسها الانتخابات.. مسرور بارزاني والخنجر يبحثان 3 ملفات

Date: 2021-07-10 15:15:55
على رأسها الانتخابات.. مسرور بارزاني والخنجر يبحثان 3 ملفات

صالح يقر بوجود خلل في منظومة الحكم ويحذر من المال السياسي

Date: 2021-10-02 15:47:54
صالح يقر بوجود خلل في منظومة الحكم ويحذر من المال السياسي

الكاظمي: أنا غير معني بالمزايدات الإنتخابية .. صالح: نحن أمام مفترق طرق

Date: 2021-02-13 08:03:42
الكاظمي: أنا غير معني بالمزايدات الإنتخابية .. صالح: نحن أمام مفترق طرق

متى وكيف سيتم إعلان النتائج النهائية؟ مفوضية الانتخابات تجيب

Date: 2021-11-17 07:26:36
متى وكيف سيتم إعلان النتائج النهائية؟ مفوضية الانتخابات تجيب