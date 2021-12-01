التيار الصدري يكشف خطوته اللاحقة لإعلان النتائج

شفق نيوز/ كشف التيار الصدري، بزعامة مقتدى الصدر، يوم الأربعاء، عن خطوته في المرحلة المقبلة بعد اعلان مفوضية الانتخابات النتائج النهائية للانتخابات البرلمانية المبكرة.

وقال القيادي في التيار عصام حسين، لوكالة شفق نيوز، ان "المرحلة المقبلة ستكون بصناعة سياسية جديدة وبأغلبية وطنية أو سياسية وستشكل الحكومة بسهولة بعد المصادقة على نتائج الانتخابات".

وأضاف أن "هناك تجاوبا كبيرا من الكتل السياسية بهذا الشأن، وكذلك الشعب العراقي الذي يرفض بشكل قاطع التوافقية ذات التاريخ السيء".

وأشار حسين إلى ان "بعض الاطراف السياسية تعمل من خلال تقديمها بعض الدعاوى الى المحكمة الاتحادية العليا، على تعطيل أو تأخير المصادقة على نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة".

واعتبر بأن تلك الأطراف "تريد اللعب على وتر الوقت، حتى تعيد انشاء حكومة توافقية، وهذا الأمر نرفضه تماماً ولا يمكن القبول به".

وأمس الثلاثاء، أعلنت المفوضية النتائج النهائية للانتخابات، إذ تصدرت الكتلة الصدرية النتائج بالحصول على 73 مقعداً بينما حصل تحالف "تقدم" بزعامة محمد الحلبوسي على 37 مقعداً، وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي على 33 مقعداً.

وحصل الحزب الديمقراطي الكوردستاني على 31 مقعداً، فيما فاز كل من تحالف الفتح بزعامة الأمين العام لمنظمة بدر هادي العامري والتحالف الكوردستاني على 17 مقعداً.