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التيار الصدري يكشف حقيقة تأجيل "صلاة الجمعة الموحدة"

Category: سیاسة

Date: 2022-07-06T16:24:09+0000
التيار الصدري يكشف حقيقة تأجيل "صلاة الجمعة الموحدة"

شفق نيوز/ كشف قيادي بارز في التيار الصدري، يوم الأربعاء، حقيقة تأجيل صلاة الجمعة الموحدة، التي دعا اليها زعيم التيار مقتدى الصدر منتصف شهر تموز/ يوليو الجاري.

وقال القيادي، الذي طلب عدم ذكر اسمه، لوكالة شفق نيوز، ان "الانباء والمعلومات التي تتحدث عن تأجيل صلاة الجمعة الموحدة المؤمل اقامتها في العاصمة بغداد، غير صحيحة اطلاقاً، ولا توجد أي نية للتأجيل وهي قائمة في موعدها دون أي تأجيل".

وبين ان "اللجنة الخاصة بالإشراف على صلاة الجمعة الموحدة، بدأت بجولة زيارات الى محافظات العراقية خصوصاً في وسط وجنوب البلاد من اجل تهيئة الأمور كافة من تجهيز الحافلات لنقل المصلين والتنسيق مع القيادات الأمنية لمرور تلك الحافلات دون أي عرقلة او تأخير وغيرها من الإجراءات الأخرى".

وكان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قد دعا يوم الأحد الماضي الثالث من الشهر الجاري، إلى إقامة صلاة الجمعة الموحدة في 15 تموز/ يوليو الجاري في مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد، وهو التاريخ الذي أقيمت فيه أول صلاة جمعة موحدة في بغداد بدأها في حينها والده محمد محمد صادق الصدر الذي اغتاله النظام السابق مع اثنين من أبنائه.

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