التيار الصدري يكشف تفاصيل لقائه مع الحزب الديمقراطي في اربيل

شفق نيوز/ كشفت الهيئة السياسية للتيار الصدري، يوم الاثنين، عن طبيعة المباحثات التي أجراها وفد الكتلة الصدرية مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني في اربيل عاصمة اقليم كوردستان.

وفي وقت سابق اليوم، أبلغ مصدر سياسي وكالة شفق نيوز، بأن "رئيس الكتلة الصدرية حسن العذاري وصل إلى أربيل على رأس وفد لمناقشة تشكيل الحكومة، والتقى بالقيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان اللجنة الصدرية المفاوضة برئاسة حسن العذاري التقت بالقيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، وبحث الجانبان عدداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وأضافت أن الجانبين أكدا على أهمية البدء بمرحلة جديدة من العمل الجاد لخدمة أبناء الشعب العراقي كافة.

واشارت الى انه جرى خلال اللقاء مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بالشأن الداخلي وفي مقدمتها التفاهمات الثنائية لتشكيل حكومة الأغلبية الوطنية، والتطرق إلى ضرورة توحيد الجهود لإنقاذ العراق وتوفير الحياة الكريمة لابنائه.

وبينت الهيئة الصدرية ان زيباري اكد على "الحرص على توسيع آفاق التعاون والتنسيق المتبادل للإسراع بتشكيل حكومة تلبي تطلعات الجمهور".

وسبق أن كشف مصدر مقرب من مقر زعيم التيار الصدر في "الحنانة"، لوكالة شفق نيوز، عن قرب تشكيل الكتلة الاكبر عبر تحالف يجمع الحزب الديمقراطي الكوردستاني وتحالف تقدم، مع نواب اخرين.