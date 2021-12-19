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التيار الصدري يكسب "دعم" أطراف سياسية "كثيرة" لتشكيل حكومة الأغلبية

Category: سیاسة

Date: 2021-12-19T07:53:25+0000
التيار الصدري يكسب "دعم" أطراف سياسية "كثيرة" لتشكيل حكومة الأغلبية

التيار الصدري يكسب "دعم" أطراف سياسية "كثيرة" لتشكيل حكومة الأغلبية

شفق نيوز/ أكد التيار الصدري زعامة مقتدى الصدر، يوم الأحد، انه متمسك بتشكيل حكومة الاغلبية السياسية لكونها الخيار الوحيد لـ"إنقاذ" البلاد، مشيرا الى وجود دعم سياسي كبير لهذا التوجه.

وقال القيادي في التيار رياض المسعودي، لوكالة شفق نيوز، ان "التيار الصدري مصر وعازم على تشكيل حكومة الاغلبية، فهي الخيار الوحيد لانقاذ العراق من كل أزماته ومشاكله التي يعاني منها منذ سنين طويلة".

وبين أن "هناك اطرافاً سياسية كثيرة تدعم خيار حكومة الاغلبية، ولهذا هي ستكون ضمن تحالف الكتلة الأكبر بعد مصادقة المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة".

ويوم امس السبت، كشف كاطع الركابي، القيادي في ائتلاف دولة القانون، احد ابرز اطراف الاطار التنسيقي الشيعي الذي يضم الكتل الرافضة لنتائج الانتخابات، عن تحرك قيادة الاطار لتشكيل تحالف والاتفاق على صيغة اختيار المرشحين للرئاسات الثلاث.

وقال الركابي لوكالة شفق نيوز، إن "هناك لجنة عليا مكونة من جميع اطراف الاطار التنسيقي مهمتها لقاء القوى السياسية، منها تحالفي عزم وتقدم والاحزاب الكوردية".

وأضاف أن "من مهام اللجنة العليا في الاطار التنسيقي اللقاء بقيادة التيار الصدري أيضاً"، لافتاً إلى أن "اللقاءات بدأت بلقاء عزم وستلتقي بتقدم والاحزاب الكوردية والتيار الصدري خلال الفترة المقبلة".

وأوضح الركابي، أن "اللقاءات هي تمهيد لتشكيل تحالف سياسي بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية والمصادقة على نتائج الانتخابات".

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