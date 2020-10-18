التيار الصدري يقلل من اهمية تظاهرات يوم 25 المقبل: فقدت الدعم الشعبي

شفق نيوز/ قلل قيادي في التيار الصدري، بزعامة مقتدى الصدر، يوم الأحد، من أهمية التظاهرات المؤمل انطلاقها يوم 25 تشرين الاول، مشيراً إلى تراجع الدعم الشعبي للمتظاهرين.

وقال القيادي في التيار حاكم الزاملي لوكالة شفق نيوز، إن "تظاهرات يوم 25 تشرين الاول المقبل، لن تكون مؤثرة كما كانت تظاهرات 25 تشرين 2019"، معتبرا أن "التظاهرات تم اختراقها حالياً من قبل جهات سياسية، هي من تحركها، ولهذا حتى الدعم الشعبي تراجع لها".

وبين الزاملي، أن "تظاهرات يوم 25 تشرين، ستكون محدودة المشاركة، ولن تكون تظاهرة كبيرة ومليونية، ولهذا لن يكون لها اي تأثير، ولا تختلف عن التظاهرات التي انطلقت يوم 1 تشرين الماضي، وهذا بسبب تراجع الدعم الشعبي وحتى السياسي، كونها مخترقة من جهات اساءة لها واساءة لسمعة المتظاهرين".

ودعا ناشطون إلى تنظيم تظاهرة كبيرة في الذكرى الأولى لانطلاق تظاهرات الـ25 من تشرين الاول، التي خلفت مقتل نحو 700 متظاهر وآلاف الجرحى، وأدت إلى اقالة حكومة عادل عبد المهدي.