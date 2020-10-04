التيار الصدري يعد تأخير صرف رواتب الموظفين "سابقة خطيرة" ويكشف أسبابها

Category: سیاسة

Date: 2020-10-04T20:45:53+0000

شفق نيوز/ عدّ التيار الصدري، بزعامة مقتدى الصدر، اليوم الأحد، تأخير صرف رواتب الموظفين، "سابقة خطيرة" وأشار الى أسباب ذلك التأخير.

وقال القيادي في التيار حاكم الزاملي، لوكالة شفق نيوز، إن "على الحكومة العراقية، الاسراع بتوزيع رواتب الموظفين"، مبينا ان "التجاذبات والصراعات بين اعضاء مجلس النوب تارة و بين وزارة المالية ومجلس النواب تارة اخرى و الصراع بين مجلس النواب ومجلس الوزراء، فيما يخص صرف رواتب الموظفين، ينعكس هذا الصراع بالسلب على المواطن البسيط الذي يقتاد على الراتب الشهري".

وبين الزاملي انه "ليس من العقل والمنطق يبقى التجاذب والتصارع على لقمة عيش المواطن الا يعلمون ان المواطن البسيط هو بغنى عن هذه الصراعات الا يعلمون ان الموظف ينتظر راتبه بفارغ الصبر الا يعلمون ان تأخر صرف الرواتب هو مشكلة بحد ذاتها ان الموظف البسيط والجندي والشرطي اذا لم يستلم راتبه لا يمكن ان يوفر لقمة العيش لعياله وهذا يشكل تهديد لوجودهم".

ويعاني العراق من ازمة مالية خانقة نتيجة انخفاض اسعار النفط عالمياً والتي تشكل 90% من موازنة العراق العامة، وبالتالي وجدت وزارة المالية نفسها عاجزة عن تسديد رواتب الموظفين خلال العام الحالي مما دفعها للاقتراض ، فيما ادعت فيما بعد انها غير قادرة على تسديد رواتب الموظفين للاشهر المتبقية من العام الحالي بدون الاقتراض ايضا.

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