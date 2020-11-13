التيار الصدري يستعد للانتخابات بخطاب "لا دماء" و"لا اغتيال"

شفق نيوز/ دعا التيار الصدري أنصاره يوم الجمعة إلى الاستعداد لخوض الانتخابات البرلمانية المبكرة، كما طالب الأطراف السياسية المختلفة بالعمل بنزاهة وشفافية بعيداً عن لغة العنف.

وقال صالح محمد العراقي المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في بيان، إن "على الحكومة الإيفاء بوعودها لإجراء انتخابات مبكرة.. وإلا سيكون مصيرها كسابقتها".

ودعا العراقي أنصار التيار الصدري قائلا، "على الجميع التهيؤ بما يليق للاشتراك بالانتخابات لتخليص العراق من براثن الفساد والتبعية الخارجية وتخليصه من الانحراف الخلقي والديني والعقائدي".

وأضاف أن "ضرورة الاستعداد غير محددة (بالتيار) بل جل الاطراف عليها الاستعداد والعمل بنزاهة وشفافية لذلك ولتكن خصومتنا خصومة أخوية شريفة بلا دماء ولا كذب ولا تعدي ولا خطف أو اغتيال ولا خيانة".

وأشار العراقي إلى أن التيار الصدري سيفوز بـ"حصة الأسد" إذا شارك أنصاره في الانتخابات.

وقال إن الصدر أبلغ بأنه "كان في فترة سابقة قد عزف عن الانتخابات، إلا إنه رأى في العزوف عنها في هذه المرحلة بيعاً للعراق واعطائه على طبق من ذهب لاتباع الخارج من هنا وهناك وممن لا يتحلون بحب الوطن وليس لهم إلا التسلط وإزاحة الدين أو تشويهه".

ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في السادس من حزيران/يونيو المقبل.

وتصدر تحالف سائرون المدعوم من التيار الصدري الانتخابات البرلمانية السابقة عام 2018 بحصوله على 54 مقعداً.