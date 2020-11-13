سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

التيار الصدري يستعد للانتخابات بخطاب "لا دماء" و"لا اغتيال"

Category: سیاسة

Date: 2020-11-13T19:01:37+0000
التيار الصدري يستعد للانتخابات بخطاب "لا دماء" و"لا اغتيال"

شفق نيوز/ دعا التيار الصدري أنصاره يوم الجمعة إلى الاستعداد لخوض الانتخابات البرلمانية المبكرة، كما طالب الأطراف السياسية المختلفة بالعمل بنزاهة وشفافية بعيداً عن لغة العنف.

وقال صالح محمد العراقي المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في بيان، إن "على الحكومة الإيفاء بوعودها لإجراء انتخابات مبكرة.. وإلا سيكون مصيرها كسابقتها".

ودعا العراقي أنصار التيار الصدري قائلا، "على الجميع التهيؤ بما يليق للاشتراك بالانتخابات لتخليص العراق من براثن الفساد والتبعية الخارجية وتخليصه من الانحراف الخلقي والديني والعقائدي".

وأضاف أن "ضرورة الاستعداد غير محددة (بالتيار) بل جل الاطراف عليها الاستعداد والعمل بنزاهة وشفافية لذلك ولتكن خصومتنا خصومة أخوية شريفة بلا دماء ولا كذب ولا تعدي ولا خطف أو اغتيال ولا خيانة".

وأشار العراقي إلى أن التيار الصدري سيفوز بـ"حصة الأسد" إذا شارك أنصاره في الانتخابات.

وقال إن الصدر أبلغ بأنه "كان في فترة سابقة قد عزف عن الانتخابات، إلا إنه رأى  في العزوف عنها في هذه المرحلة بيعاً للعراق واعطائه على طبق من ذهب لاتباع الخارج من هنا وهناك وممن لا يتحلون بحب الوطن وليس لهم إلا التسلط وإزاحة الدين أو تشويهه".

ومن المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية المبكرة في السادس من حزيران/يونيو المقبل.

وتصدر تحالف سائرون المدعوم من التيار الصدري الانتخابات البرلمانية السابقة عام 2018 بحصوله على 54 مقعداً.

related

لقاء مرتقب بين قاآني والصدر يحسم مرشحا لرئاسة الحكومة ويقصي الزرفي

Date: 2020-04-01 17:47:44
لقاء مرتقب بين قاآني والصدر يحسم مرشحا لرئاسة الحكومة ويقصي الزرفي

مصادر: الصدر والعبادي وضعا خطة لإعادة الاخير للسلطة والاطاحة بعبد المهدي

Date: 2019-07-24 08:04:57
مصادر: الصدر والعبادي وضعا خطة لإعادة الاخير للسلطة والاطاحة بعبد المهدي

زعيمان سياسيان "الداعم الوحيد للكاظمي".. فماذا عن مواثيق الصدر؟

Date: 2020-10-14 12:35:21
زعيمان سياسيان "الداعم الوحيد للكاظمي".. فماذا عن مواثيق الصدر؟

مقرب من الصدر يدعو لإضراب "طوعي" في العراق: ان ضاعت الفرصة ضاع الوطن

Date: 2019-11-16 19:55:22
مقرب من الصدر يدعو لإضراب "طوعي" في العراق: ان ضاعت الفرصة ضاع الوطن

السيستاني يؤيد اجراء الانتخابات المبكرة في موعدها بالعراق

Date: 2020-09-13 08:55:52
السيستاني يؤيد اجراء الانتخابات المبكرة في موعدها بالعراق

الكتل الكوردية والعربية تتوصل لاتفاق بشأن كركوك ونينوى

Date: 2020-10-26 17:16:31
الكتل الكوردية والعربية تتوصل لاتفاق بشأن كركوك ونينوى

إجتماع مرتقب للقوى السياسية العراقية حول الانتخابات .. وإستحالة تحقق امر

Date: 2020-09-20 12:17:13
إجتماع مرتقب للقوى السياسية العراقية حول الانتخابات .. وإستحالة تحقق امر

الصدر يرفض تغييرات الكاظمي: إن لم تتم محاكمة الفاسدين فنحن لها

Date: 2020-09-14 19:29:58
الصدر يرفض تغييرات الكاظمي: إن لم تتم محاكمة الفاسدين فنحن لها